روسيا: الجسر الرابط بين القرم وأوكرانيا خارج الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول روسي، اليوم الجمعة، أن جسرا مهما يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيا أصبح خارج الخدمة بعدما قصفته قوات كييف، أمس الخميس.

وقال رئيس الإدارة في الجزء المحتل من منطقة خيرسون فلاديمير سالدو للتلفزيون الروسي: «لسوء الحظ، الجسر تعرض لأضرار أكبر بكثير مما كنا نعتقد في البداية خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، فإن الجسر خارج الخدمة المرورية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الخميس، قال الحاكم الروسي للقرم سيرغي اكسيونوف: «خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا»، مضيفا أن السلطات تجري مسحا للأضرار. ويربط الجسر بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 وجزء من منطقة خيرسون الأوكرانية تحتله القوات الروسية.