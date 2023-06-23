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قبرص تنقذ 45 مهاجرا سوريا من قاربين في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 02:36 مساء
قبرص تنقذ 45 مهاجرا سوريا من قاربين في البحر المتوسط
مدينة ليماسول في جنوب قبرص كما تبدو من تلال أماثوس، 20 مارس 2023. (أ ف ب)
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أنقذت خدمات الطوارئ القبرصية 45 مهاجرا سوريا من قاربين بعد تلقيها معلومات تفيد بأنهم كانوا يواجهون صعوبات قرب منتجع سياحي ساحلي، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

وقال مركز تنسيق البحث والإنقاذ في الجزيرة المتوسطية، إنه نفذ عملية قبالة كابو غريكو مساء الخميس تمكن خلالها من نقل 29 رجلا وخمس نساء و11 طفلا إلى بر الأمان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة أنهم بصحة جيدة وقد نقلوا إلى مركز استقبال مهاجرين في ضواحي العاصمة نيقوسيا.

وقبض على شخصين عمرهما 20 و18 عاما للاشتباه في مسؤوليتهما عن إبحار القاربين ويفترض أن يمثلا أمام المحكمة الجمعة.

زيادة في عدد المهاجرين
وكان الأشخاص الذين أنقذوا مساء الخميس 18 مهاجرا غير نظامي على متن قارب خشبي و27 آخرين على متن قارب مطاطي.

وأفادت الشرطة أنهم انطلقوا من سورية قبل رصدهم قبالة كابو غريكو قرب منتجع آيا نابا السياحي على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وتأتي عملية الإنقاذ بعد اعتراض قارب يقل 37 مهاجرا سوريا قبالة كابو غريكو واصطحابه إلى الشاطئ الأربعاء.

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وتقول السلطات القبرصية إن هناك زيادة في عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب، مع تسجيل زيادة بنسبة 60% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وتشير إلى أن معظم المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب ينطلقون من ميناء طرطوس في سورية.

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