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الحر الشديد يضرب الصين وبكين في حالة إنذار قصوى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 09:01 صباحا
الحر الشديد يضرب الصين وبكين في حالة إنذار قصوى
امرأتان تحتميان من حرارة الشمس بمظلة في بكين، 21 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت حالة الإنذار الأحمر من الحر الشديد اليوم الجمعة، في جزء كبير من شمال الصين مع اقتراب الحرارة من أربعين درجة مئوية ولا سيما في بكين، التي حطمت الخميس المستوى القياسي.

وتسجل الصين عادة درجات حرارة مرتفعة في الصيف، ولا سيما في غربها القاحل وجنوبها، وفق وكالة «فرانس برس».

وسكان العاصمة بكين معتادون أيضا على الحر في هذه الفترة من السنة، إلا ان البلاد تسجل في الأشهر الأخيرة أحوالا جوية قصوى ودرجات حرارة غير اعتيادية محليا يفاقمها التغير المناخي على ما يفيد علماء.

فصباح الجمعة صدر 185 إنذارا أحمر في جزء من شمال البلاد وشرقها، بما يشمل بكين ومدينة نيانغين الكبيرة شرقا فضلا عن الإقليمين المجاورين للعاصمة هيبي وشاندونغ.

المرة الأولى في بكين منذ 2014
والإنذار الأحمر، هو أعلى مستوى لدى مصلحة الأرصاد الجوية الصينية، والتي قالت إن هذا الإنذار يفعّل للمرة الأولى في بكين منذ العام 2014، مع توقع حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية مجددا.

وسجلت العاصمة الصينية الخميس 41,1 درجة مئوية، وهي الأعلى في شهر يونيو منذ بدء التدوين في السجلات العام 1961.

وكتبت امرأة عبر شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي، «هذه حرارة لا يتحملها البشر وهذا ليس شهر يونيو».

وفي شوارع بكين كانت نساء يتنقلن الجمعة، وقد وضعن قناعا يغطي كامل وجوههن اتقاء من الشمس وارتدين قبعات واسعة.

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وعلى امتداد قنوات المدينة وضع البعض أقدامهم في المياه لتخفيض حرارة جسمهم.

وفي إقليم شاندونغ الساحلي على البحر الأصفر، بلغت الحرارة الخميس في بعض الأماكن 43 درجة مئوية على ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 17 محطة للأرصاد الجوية على الصعيد الوطني سجلت تحطيما لمستويات الحرارة القياسية.

ويتوقع أن يتواصل الحر الشديد في شمال الصين وشرقها لمدة ثمانية أيام على الأقل على ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية الجمعة.

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