مودي: الهند مستعدة للمساعدة في جهود إحلال السلام بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

التزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، العمل باتجاه السلام في أوكرانيا، وذلك أثناء زيارة إلى واشنطن التي تأمل بأن تتخلي نيودلهي عن روسيا.

وقال مودي للصحفيين إلى جانب الرئيس جو بايدن «منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، شددت الهند على حل النزاعات والحوار والدبلوماسية.. نحن على استعداد كامل للمساهمة في أي طريقة ممكنة لإعادة السلام»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ويحظى مودي باهتمام وترحيب كبيرين في الولايات المتحدة خلال زيارة الدولة التي تعد الثالثة لأي مسؤول في عهد بايدن، إذ لم تخف واشنطن دعمها له رغم عدم ارتياحها حيال رفض الهند التخلي عن روسيا واتهام مجموعات حقوقية الزعيم الهندوسي القومي بالاتجاه إلى الاستبداد بشكل أكبر.