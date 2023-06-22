«فرانس برس»: القضاء يرفض إطلاق الصحفي الأميركي المحتجز في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ردت محكمة روسية، الخميس، الطلب المقدم لإطلاق الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش من سجن في موسكو، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس» في المحكمة، قبيل محاكمته بتهمة التجسس التي ينفيها.

وقال القاضي «رُفض الطلب»، وذلك عقب جلسة مقتضبة خلف أبواب مغلقة. واعتُقل غيرشكوفيتش وهو مراس لجريدة «وول ستريت جورنال» في مارس بتهمة «التجسس»، وسبق أن مدد القضاء توقيفه في أواخر مايو حتى أغسطس.

رفض طلب السفارة الأميركية إجراء زيارة قنصلية

وفي 27 من أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الروسية رفض طلب السفارة الأميركية إجراء زيارة قنصلية إلى صحفي أميركي مسجون بتهمة التجسس. وجاء الموقف الروسي ردا على امتناع الولايات المتحدة عن إصدار تأشيرات دخول لصحفيين روس كانوا سيرافقون وزير خارجية بلادهم سيرغي لافروف إلى الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة الروسية في بيان نقلته «فرانس برس»: «أُبلِغت السفارة الأميركية بأن طلبها إجراء زيارة قنصلية في 11 مايو... للصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي جرى توقيفه بتهم تجسس، جرى رفضه، ونعد إجراءات رد أخرى».

قصة الصحفي الأميركي المتهم بالتجسس

وفي 18 أبريل الماضي، ردت محكمة روسية الطعن الذي تقدم به المراسل الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، وأبقت على احتجازه على خلفية تهم بالتجسس.

وآنذاك، حوكم الصحفي الأميركي للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفه بتهمة التجسس أواخر مارس. وكانت السفيرة الأميركية لين ترايسي من بين حاضري المحاكمة، إذ أتيح لها ولعدد من الصحفيين دخول قاعة المحكمة لدى بدء الجلسة، قبل أن يجرى إخراجهم منها.

وأعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية في 30 مارس توقيف مراسل الجريدة الأميركية في موسكو والذي عمل سابقا مع وكالة «فرانس برس»، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ. واتهمته السلطات الروسية خصوصا بجمع معلومات لصالح الولايات المتحدة عن قطاع صناعة الدفاع. ولم يجر كشف مزيد التفاصيل بشأن القضية المصنفة سرية.