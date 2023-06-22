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بوتين: الهجوم المضاد فاشل.. وأوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 10:32 صباحا
بوتين: الهجوم المضاد فاشل.. وأوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد
الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الأوكراني خسر 245 دبابة وأكثر من 600 مدرعة أخرى من أنواع مختلفة، في هجومها المضاد الذي وصفه بـ«الفاشل».

وقال بوتين إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في القوات والمعدات منذ بدء هجومها المضاد، وأضاف: «لقد فقدت 245 دبابة وأكثر من 600 مدرعة أخرى من أنواع مختلفة، من بينها الفهود والمدرعات الفرنسية والأميركية، كل شيء يحترق بشكل جيد»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

كما زعم الرئيس الروسي أن الجيش الأوكراني يعُيد تجميع صفوفه بعد ما وصفه بـ«الهجوم المضاد الفاشل» ويمكن أن يستعد لمحاولات جديدة لمهاجمة المواقع الروسية، وأضاف: «بطبيعة الحال، فإنهم يخشون التعرض لمثل هذه الخسائر الهائلة في المستقبل، لأن ذلك قد لا يؤدي فقط إلى فقدان قدرتهم الهجومية، ولكن فقدان قدرة الجيش بشكل عام».

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ومع ذلك، أقر الرئيس الروسي أيضا بأن أوكرانيا لم تستنفد قوتها الهجومية بعد، وقال: «لا تزال لديها احتياطيات كبيرة، تخطط أين وكيف تستخدمها».

أوكرانيا تعلن استعادة ثماني بلدات في هجومها المضاد
وسبق أن قال مسؤولون بريطانيون إن أوكرانيا وروسيا تعانيان بسبب العدد الكبير من القتلى في صفوف العسكريين في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد التي تنفذها كييف من أجل طرد قوات موسكو من المناطق المحتلة.

واستعادت القوات الأوكرانية قرية بياتيخاتكي على الجبهة الجنوبية، على ما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على شبكات التواصل الاجتماعي، الإثنين.

وأشارت ماليار إلى «تحرير ثماني بلدات» في المجموع هذا الشهر منذ بدء الهجوم المضاد واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترا مربعا.

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