النيابة العامة الفرنسية: شخصان في عداد المفقودين بعد الانفجار في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد انفجار وحريق أديا إلى إصابة 24 شخصا بجروح في وسط باريس، اليوم الأربعاء، وتسببا في انهيار مبنيين بحسب النيابة العامة.

وتُواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين بين ركام المبنيين الواقعين في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية، والتي تضم الحي اللاتيني الذي يقصده السياح، بحسب المصدر نفسه، وفق «فرانس برس».

أسفر انفجار وحريق كبير وسط باريس، الأربعاء، عن إصابة 24 شخصا بجراح، بينهم أربعة في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان، حسبما أفادت الشرطة. وقد أفادت الشرطة، في وقت سابق، بأن عدد المصابين 16 جريحا، بينهم سبعة في حالة خطرة.

حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة في وقت سابق «هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة».

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كما أفادت وسائل إعلام محلية في حصيلة أولية بإصابة 16 شخصا، من بينهم 7 في حالة حرجة. وأوضحت شرطة باريس أن «انفجار غاز» وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن «لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة».