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فرنسا.. إصابة 24 شخصا بينهم 4 في حالة خطرة بانفجار وحريق وسط باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 08:02 مساء
فرنسا.. إصابة 24 شخصا بينهم 4 في حالة خطرة بانفجار وحريق وسط باريس
دخان يتصاعد من أنقاض مبنى في ساحة ألفونس لافيران في الدائرة الخامسة في باريس. (الإنترنت)
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أسفر انفجار وحريق كبير وسط باريس، الأربعاء، عن إصابة 24 شخصا بجراح، بينهم أربعة في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان، حسبما أفادت الشرطة.

وقد أفادت الشرطة، في وقت سابق، بأن عدد المصابين 16 جريحا، بينهم سبعة في حالة خطرة، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة في وقت سابق «هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة».

-  حريق كبير وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي (شاهد)

 

كما أفادت وسائل إعلام محلية في حصيلة أولية بإصابة 16 شخصا، من بينهم 7 في حالة حرجة. وأوضحت شرطة باريس أن «انفجار غاز» وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إن «لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة».

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