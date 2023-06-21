روسيا تحظر نشاطات منظمة الصندوق العالمي لحماية الطبيعة غير الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن الصندوق العالمي لحماية الطبيعة «غير مرغوب فيه»، وهو إجراء يحظر نشاطات هذه المنظمة البيئية غير الحكومية في البلاد، ضمن حملة قمع لأي صوت منتقد منذ هجوم الكرملين على أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن نشاطات المنظمة في روسيا تشكل «تهديدًا للأمن في المجال الاقتصادي». ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من قرار مشابه يستهدف منظمة «غرينبيس» غير الحكومية، بحسب «فرانس برس».

والصندوق العالمي للطبيعة هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة، وعرفت المنظمة سابقا باسم الصندوق العالمي للحياة البرية، وظل الاسم الرسمي في كندا والولايات المتحدة، وهي أكبرمنظمة في العالم تهتم بالحفاظ المستقل بأكثر من 5 ملايين مؤيد في جميع أنحاء العالم يعملون في أكثر من 100 دولة.

روسيا تصنف الصندوق بـ«عميل أجنبي»

وصنفت روسيا، في 11 مارس الماضي، الصندوق العالمي للطبيعة على أنه «عميل أجنبي»، قائلة إنه يستخدم دفاعه البيئي المفترض كواجهة للتأثير على السياسة الروسية. وذكر الفرع الروسي للصندوق، وقتها، أنه سيستأنف القرار، الصادر عن وزارة العدل الروسية.

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وقالت الوزارة إنه «في ظل ظهور نشاط لحماية الطبيعة والبيئة والتنوع البيولوجي، حاول ممثلون من الصندوق التأثير على قرارات الهيئتين التنفيذية والتشريعية للاتحاد الروسي».

وتابعت الوزارة «عرقل الصندوق تنفيذ مشروعات صناعية وأخرى خاصة بالبنية التحتية»، وصنفت الحكومة الروسية بالفعل عشرات من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة وأشخاص بأنها «عميل أجنبي».