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الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 03:39 مساء
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا
علم الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية)
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وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلًا.

وقالت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات الجديدة جرت الموافقة عليها خلال اجتماع لسفراء التكتل في بروكسل، وفق «فرانس برس».

مساعدات إضافية
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مساعدة اقتصادية أميركية جديدة لأوكرانيا مقدارها 1.3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية، لدى مشاركته في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار هذا البلد المنعقد في لندن.

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وقال بلينكن «مع استمرار روسيا في التدمير، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء، إعادة بناء الحياة وإعادة بناء بلدها وإعادة بناء مستقبلها».

 اعتراض ثلاث مسيّرات 
أعلنت روسيا الأربعاء أنها اعترضت ثلاث مسيّرات في منطقة موسكو من بينها اثنتان قرب قاعدة عسكرية متهمة كييف بالوقوف وراء الهجوم، في حين قالت أوكرانيا إنها أسقطت ست مسيّرات روسية متفجرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «اليوم أفشلت محاولة لنظام كييف بشن هجوم إرهابي بثلاث مسيّرات على مواقع في منطقة موسكو». وأوضحت «جرى اعتراض كل المسيّرات بفضل أنظمة الحرب الإلكترونية فخرجت عن السيطرة وتحطمت».

وقال سلاح الجو الأوكراني صباح الأربعاء إنه رصد ست مسيّرات متفجرة من طراز شاهد 136/131 إيرانية الصنع أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن كل الطائرات من دون طيار التي أطلقت من الشمال أُسقطت فوق منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا حيث تؤكد روسيا بانتظام أنها تهاجم أهدافا عسكرية أوكرانية تقع على بعد مئات الكيلومترات وراء خط الجبهة.

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