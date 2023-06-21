تايبيه: إبحار حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع التايواني، الأربعاء، أن حاملة الطائرات «شاندونغ» وسفنًا حربية صينية أخرى أبحرت عبر مضيق تايوان.

وذكرت الوزارة فى بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ «أبحرت عبر الجزء الغربي من مضيق تايوان متجهة جنوبًا». ومنذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949، تعتبر الصين تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة ضمها لباقي أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين بكين وتايبيه إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السلطة قبل أكثر من عشر سنوات ولا سيما في السنوات الأخيرة، وكثفت الصين توغلاتها العسكرية في محيط الجزيرة.

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حاملة طائرات صينية تبحر في مضيق تايوان

في حين أن تواجد السفن الحربية الصينية في مضيق تايوان يراقب باستمرار وتصدر عنه تايبيه بيانات شبه يومية، وجود سفينة «شاندونغ» أمر غير معتاد.

وتعود آخر مرة أبلغت فيها السلطات التايوانية عن وجود حاملة الطائرات صينية في مضيق تايوان إلى مايو.

وشوهدت الحاملة أيضًا في المضيق قبل العام في مارس 2022 قبل أن يتحدث شي جينبينغ هاتفيًا مع نظيره الأميركي جو بايدن. شاندونغ هي واحدة من حاملتي الطائرات الصينيتين وهي الوحيدة التي جرى بناؤها بالكامل في البلاد، ودخلت الخدمة في ديسمبر 2019.