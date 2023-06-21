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الكرملين ينتقد تشبيه بايدن للرئيس الصيني بـ«الطغاة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 12:22 مساء
الكرملين ينتقد تشبيه بايدن للرئيس الصيني بـ«الطغاة»
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد الكرملين، الأربعاء، الولايات المتحدة بعدما شبه الرئيس جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ بـ«الطغاة»، قائلا إن هذا التعليق يعكس سياسة واشنطن الخارجية «التي لا يمكن توقعها».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين: «هذه إشارات متضاربة للغاية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتدل على عدم القدرة على التنبؤ بها إلى حد كبير»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وساوى الرئيس الأميركي جو بايدن بين نظيره الصيني شي جينبينغ والزعماء «الديكتاتوريين» بينما كان يتحدث، أمس الثلاثاء، خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي بحضور الصحافة.

الصين ترد على بايدن
وردا على ذلك، نددت الصين، الأربعاء، بكلام الرئيس الأميركي، معتبرة أنه أمر «مناف للمنطق».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال بهذا الخصوص: «هذا الكلام من جانب الطرف الأميركي مناف فعلا للمنطق وغير مسؤول ولا يعكس الواقع»، وفق ما نقلت عنها الوكالة الفرنسية.

بايدن: حادثة إسقاط المنطاد الصيني أغضبت شي جينبينغ
وقال بايدن خلال الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا، إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في فبراير يعتقد أنه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني.

وأضاف: «السبب الذي جعل شي جينبينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك».

وأشار بايدن إلى أن المنطاد «لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (...) وهو (شي) لم يكن يعلم عنه شيئا»، متابعا: «عندما جرى إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك».

كما قلل بايدن البالغ 80 عاما والذي ترشح لولاية رئاسية ثانية من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي، قائلا للمانحين إن «الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية».

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