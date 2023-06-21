بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

القاهرة - بوابة الوسط

نددت الصين، الأربعاء، بكلام الرئيس الأميركي جو بايدن الذي شبّه نظيره الصيني شي جيبينغ بـ«الطغاة»، معتبرة أنه أمر «مناف للمنطق».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال بهذا الخصوص: «هذا الكلام من جانب الطرف الأميركي مناف فعلا للمنطق وغير مسؤول ولا يعكس الواقع»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بايدن: حادثة إسقاط المنطاد الصيني أغضبت شي جينبينغ

وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي بحضور الصحافة، إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في فبراير يعتقد أنه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا: «السبب الذي جعل شي جينبينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك».

وأشار بايدن إلى أن المنطاد «لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (...) وهو (شي) لم يكن يعلم عنه شيئا»، متابعا: «عندما جرى إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك».

كما قلل بايدن البالغ 80 عاما والذي ترشح لولاية رئاسية ثانية من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي، قائلا للمانحين إن «الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية».