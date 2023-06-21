  • Alwasat News
Atwasat

بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 10:09 صباحا
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ. (الإنترنت)
alwasat radio

نددت الصين، الأربعاء، بكلام الرئيس الأميركي جو بايدن الذي شبّه نظيره الصيني شي جيبينغ بـ«الطغاة»، معتبرة أنه أمر «مناف للمنطق».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال بهذا الخصوص: «هذا الكلام من جانب الطرف الأميركي مناف فعلا للمنطق وغير مسؤول ولا يعكس الواقع»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بايدن: حادثة إسقاط المنطاد الصيني أغضبت شي جينبينغ
وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي بحضور الصحافة، إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في فبراير يعتقد أنه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني.

وأضاف الرئيس الأميركي خلال الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا: «السبب الذي جعل شي جينبينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك».

وأشار بايدن إلى أن المنطاد «لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (...) وهو (شي) لم يكن يعلم عنه شيئا»، متابعا: «عندما جرى إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك».

كما قلل بايدن البالغ 80 عاما والذي ترشح لولاية رئاسية ثانية من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي، قائلا للمانحين إن «الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علامات مبكرة تكشف الإصابة بألزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بألزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»

شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم

فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص

الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية

نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
«سامسونغ» تستعد لإطلاق «غالاكسي زي فولد» الجديد بسعر أقل

«سامسونغ» تستعد لإطلاق «غالاكسي زي فولد» الجديد بسعر أقل
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد

محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟

شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجل جو بايدن يقر بذنبه في مخالفات ضريبية وحيازة السلاح
نجل جو بايدن يقر بذنبه في مخالفات ضريبية وحيازة السلاح
ماكرون وميلوني يرغبان بـ«العمل معًا» بعد توتر حول ملف الهجرة
ماكرون وميلوني يرغبان بـ«العمل معًا» بعد توتر حول ملف الهجرة
41 قتيلا جراء اشتباكات بسجن للنساء في هندوراس
41 قتيلا جراء اشتباكات بسجن للنساء في هندوراس
رصد «أصوات تحت الماء» خلال البحث عن غواصة مفقودة قرب حطام «تايتانيك»
رصد «أصوات تحت الماء» خلال البحث عن غواصة مفقودة قرب حطام ...
إسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو
إسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن...
المزيد
الكرملين ينتقد تشبيه بايدن للرئيس الصيني بـ«الطغاة»
الكرملين ينتقد تشبيه بايدن للرئيس الصيني بـ«الطغاة»...
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير ......
«واشنطن بوست»: مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي وتبادل معتقلين
«واشنطن بوست»: مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن ......
إسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو
إسقاط مسيّرتين قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو...
رصد «أصوات تحت الماء» خلال البحث عن غواصة مفقودة قرب حطام «تايتانيك»
رصد «أصوات تحت الماء» خلال البحث عن غواصة مفقودة قرب حطام ......
المزيد