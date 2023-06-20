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نجل جو بايدن يقر بذنبه في مخالفات ضريبية وحيازة السلاح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 07:14 مساء
نجل جو بايدن يقر بذنبه في مخالفات ضريبية وحيازة السلاح
هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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قال ممثلو الادعاء الثلاثاء إن هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر بتهمتين على صلة بالتخلف عن دفع ضريبة دخل فيدرالية. 

كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحًا ناريًا رغم تعاطيه للمخدرات، بحسب «فرانس برس».

قالت «إن بي سي نيوز»، نقلا عن مصدرين مطلعين على «صفقة التسوية» مع هانتر، إن مدعي عام ولاية ديلاوير، ديفيد فايس، وافق على توصية القاضي بأن يتلقى هانتر حكمًا بالمراقبة على الجرائم الضريبية.

تهمة الجرائم الضريبية وحيازة السلاح 
قدم فايس وثيقتي اتهام، تعرفان بالمعلومات، ضد هانتر، واحدة بتهمة الجرائم الضريبية، والأخرى بتهمة حيازة السلاح الناري رغم التعاطي.

وكتب المدعي العام في رسالة مذكرة تلخص شروط اتفاقية الإقرار بالذنب وتفاصيل صفقة التحويل قبل المحاكمة سيجري تقديمها علنا بحلول الوقت الذي يمثل فيه أمام المحكمة لجلسة استماع.

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هانتر بايدن، الذي عانى لسنوات من تعاطي المخدرات، دفع في العام 2022 ضرائب الدخل الفيدرالية التي تغاضى عن دفعها سابقا العامين 2017 و2018.

تحقيق دام 5 سنوات
وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز في تصريح إلى شبكة «إن بي سي نيوز»: «الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته. لن يكون لدينا أي تعليق آخر».

وقال كريس كلارك، محامي الدفاع الجنائي لهانتر، في بيان: «بالإعلان عن اتفاقيتين بين موكلي هانتر بايدن، ومكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة ديلاوير، التحقيق الذي دام 5 سنوات حول هانتر جرى حله».

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