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أوكرانيا: دول الاتحاد الأوروبي تدرب 30 ألف جندي أوكراني في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 04:19 مساء
أوكرانيا: دول الاتحاد الأوروبي تدرب 30 ألف جندي أوكراني في 2023
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأوكراني. (الإنترنت)
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أعلنت كييف الثلاثاء أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لتدريب ما يصل إلى 30 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية هذا العام، بمن فيهم عناصر من وحدات الدفاع الأوكرانية الإقليمية.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان «العام 2023، تخطط مهمة المساعدة العسكرية لأوكرانيا التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب 30 ألف عنصر من القوات المسلحة الأوكرانية، بينهم جنود من قوات الدفاع الإقليمية»، بحسب «فرانس برس».

ميدانيًا، أصيب سبعة أشخاص بينهم طفل في ضربات أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، حسبما أعلن على تلغرام حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف الإثنين.

لعبة محشوة قرب نافذة مكسورة
واستهدفت الضربات عدة مبانٍ سكنية في حيّ فالويسك، وفق غلادكوف الذي نشر صورة للعبة محشوة قرب نافذة مكسورة في أحد المباني المتضررة. وكتب غلادكوف على تلغرام «يتعرض حي فالويسك لإطلاق نار من القوات الأوكرانية. بحسب معلومات أولية، جُرح سبعة أشخاص بينهم طفل يعاني من كسر في الترقوة»، مشيرًا إلى أن كل الجرحى أُدخلوا المستشفى.

واستهدفت ضربات أوكرانية الإثنين أيضًا قريتين في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب الحاكم رومان ستاروفويت.

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وقال ستاروفويت على تلغرام «ضربت القوات الأوكرانية تيوتكينو وبوبوفو-ليجاتشي»، من دون التسبب بوقوع ضحايا، مشيرًا إلى أن الضربات تسببت بانقطاع الكهرباء بشكل جزئي وبتضرر عدة سيارات.

من جهته، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف الإثنين إسقاط مسيّرتين ليلًا فوق المنطقة التي ضمتها موسكو في العام 2014. في الأسابيع الأخيرة، زاد القصف والهجمات بالمسيّرات في المناطق الروسية المحاذية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، على خلفية الهجوم المضاد الأوكراني على الجبهة.

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