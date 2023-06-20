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بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 11:14 صباحا
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
بايدن. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية «حقيقي»، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في بيلاروس.

ووصف بايدن، السبت، إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروس بأنه «تصرف غير مسؤول تماماً»، وفق وكالة «رويترز».
وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قال الأسبوع الماضي إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي قال إن بعضها أقوى ثلاث مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي في 1945.

لا إشارات على استخدام روسيا للسلاح النووي
والسبت أيضا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده نشرت بالفعل أول دفعة من الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا.

- بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

وفي حديث بمنتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ، قال بوتين إن هذه الأسلحة لن تُستخدم إلا في حال تهديد أراضي أو دولة روسيا.

وقالت الحكومة الأميركية إنه لا توجد إشارة على أن الكرملين يخطط لاستخدام أسلحة نووية في مهاجمة أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بعد تصريحات بوتين: «لا نرى أي إشارات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي».

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