6 ضحايا و8 جرحى في هجوم مسلح بالإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط

سقط ستة أشخاص وجرح ثمانية على الأقل في هجوم مسلح الاثنين، في مدينة جواياكيل الساحلية في الإكوادور هو الثاني منذ مطلع يونيو، على ما أعلنت سلطات المدينة التي تعاني كثيراً من الجريمة وتجارة المخدرات.

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وقال الكولونيل مارسيلو كاستيّو قائد شرطة منطقة جنوب جواياكيل لوكالة «فرانس برس»، إن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، مشيرا إلى سقوط ستة أشخاص.