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6 ضحايا و8 جرحى في هجوم مسلح بالإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 10:22 صباحا
6 ضحايا و8 جرحى في هجوم مسلح بالإكوادور
سيارة إسعاف في موقع حادث بالإكوادور. (الإنترنت)
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سقط ستة أشخاص وجرح ثمانية على الأقل في هجوم مسلح الاثنين، في مدينة جواياكيل الساحلية في الإكوادور هو الثاني منذ مطلع يونيو، على ما أعلنت سلطات المدينة التي تعاني كثيراً من الجريمة وتجارة المخدرات.

- 6 قتلى في هجوم مسلح على مدينة سياحية بالإكوادور

وقال الكولونيل مارسيلو كاستيّو قائد شرطة منطقة جنوب جواياكيل لوكالة «فرانس برس»، إن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، مشيرا إلى سقوط ستة أشخاص.

لم يوقف أي مشتبه
وأوضحت النيابة العامة في وقت لاحق أن الهجوم أدى أيضاً إلى سقوط ثمانية جرحى نقلوا إلى المستشفيات. ولم يوقف أي مشتبه به، على ما أفادت النيابة العامة.

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