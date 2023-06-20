هجوم جوي روسي مكثف على أوكرانيا.. وكييف تعلن إسقاط 28 مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط

شنت روسيا هجوماً جوياً واسعاً طوال الليل على أوكرانيا، استهدف العاصمة ومدناً من الشرق إلى الغرب.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا.