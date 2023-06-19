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بلينكن: واشنطن وبكين تريدان «استقرار» علاقاتهما الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 03:33 مساء
بلينكن: واشنطن وبكين تريدان «استقرار» علاقاتهما الثنائية
الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) يصافح يد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في قاعة الشعب الكبرى في بكين. (أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إنه اتفق مع القيادة الصينية على الحاجة إلى «استقرار» العلاقات الثنائية، مؤكدًا «وضوح رؤيته» بشأن الخلافات الواسعة بين البلدين.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات في بكين استمرت يومين إنه «في كل اجتماع، شددت على أن المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا، هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع». وأضاف «سمعت نفس الشيء من نظرائي الصينيين. كلانا متفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا»، بحسب «فرانس برس».

وأكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ إثر لقائه بلينكن على «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم» خلال الاجتماع، في اليوم الأخير من زيارة نادرًا ما تحصل وتهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين.

أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة
وبلينكن هو أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ خمسة أعوام تقريبًا، في ظلّ توتر شديد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. والتقى شي وبلينكن في قاعة الشعب الكبرى في بكين بُعيد الساعة 16,30 (08,30 بتوقيت غرينيتش)، حسبما قالت وسائل إعلامية صينية حكومية ومسؤولون أميركيون.

- بلينكن يلتقي الرئيس الصيني في بكين
-  شي يؤكّد خلال لقائه مع بلينكن «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم»

وقال شي جينبينغ لبلينكن «أوضح الجانب الصيني موقفنا واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي». وأضاف شي بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية إنّ «الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة»، معتبراً هذا الأمر «جيّداً».

وجاء الاجتماع، الذي استمر نصف ساعة تقريبًا، بعدما أجرى بلينكن محادثات تزيد عن عشر ساعات على مدى يومين مع مسؤولين صينيين آخرين. في دار ضيافة في حدائق دياويوتاي القديمة، أكّد كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الاثنين ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين «التعاون والخلاف».

 منعطف دقيق في العلاقات الصينية الأميركية
بعيدًا من الكاميرات، قال وانغ لبلينكن، بحسب تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي، إن زيارته «لبكين هذه المرة تأتي عند  منعطف دقيق في العلاقات الصينية الأميركية». وتابع «علينا عكس مسار دوامة التدهور في العلاقات الصينية الأميركية والضغط من أجل العودة إلى مسار سليم ومستقر والعمل معًا لإيجاد طريقة صحيحة لتنسجم الصين والولايات المتحدة».

وأكد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية أن بلاده لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، قائلًا «على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل». وأضاف «يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها».

قبل اجتماعهما، ابتسم الرجلان أمام الكاميرا وتبادلا النكات، ثم بدأ الاجتماع بحضور مساعديهما الذين وضعوا كمامة، على عكس بلينكن ووانغ، التزامًا ببروتوكولات الحماية من كوفيد-19. وأعلن البلدان الأحد أن وزير الخارجية تشين غانغ وافق على زيارة واشنطن في وقت لاحق.  وسيتحدث بلينكن مع الصحفيين قبل مغادرة الصين في وقت لاحق الاثنين.

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