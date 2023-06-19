  • Alwasat News
Atwasat

رئيس وزراء الصين يبدأ زيارة لألمانيا مع ازدياد انتقادات برلين لبكين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 12:02 مساء
رئيس وزراء الصين يبدأ زيارة لألمانيا مع ازدياد انتقادات برلين لبكين
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في اجتماع في بكين، 15 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الإثنين، في ألمانيا أول زيارة له إلى الخارج في وقت تزداد فيه انتقادات برلين لبكين، على أن ينتقل بعدها إلى فرنسا.

واستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ضيفه في برلين، في لقاء سيشارك بعده المسؤول الصيني في محادثات حكومية صينية-ألمانية مع فريق المستشار أولاف شولتس، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولي تشيانغ، الذي عُيّن رئيساً للوزراء في مارس الماضي، سينتقل بعد ذلك إلى فرنسا، حيث سيشارك في القمّة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد يهدف إلى إصلاح هيكلية المالية العالمية للاستجابة بشكل أفضل لتحديات الاحترار المناخي.

- رئيس الوزراء الصيني يزور فرنسا وألمانيا خلال يونيو

ويأتي الحوار مع باريس وبرلين في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توترا كبيرا، فيما يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بكين، منذ الأحد في محاولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتبدو زيارة المسؤول الصيني لألمانيا أكثر صعوبة من تلك التي سيجريها في فرنسا، بعدما نشرت برلين في 14 يونيو الحالي، وثيقة تصف الصين على أنها «قوة معادية».

وجاء في الوثيقة وعنوانها «استراتيجية الأمن الوطني»، أنّ الصين رغم كونها «شريكاً» لألمانيا تتصرف بطريقة «تخالف مصالحنا وقيمنا».

ورأت برلين في الوثيقة أنّ تحرّكات بكين «تزيد من الضغوط على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي»، في حين «لا تحترم حقوق الإنسان».

أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
وأكّد شولتس خلال عرض أولويات ألمانيا الاستراتيجية هذه أنّه «يجب الحرص على عدم عرقلة إشراك الصين في التجارة العالمية وفي العلاقات الاقتصادية الدولية».

ورأى المستشار الألماني أن بلاده، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، تدرك أنه لا يمكن مواجهة التحدّي الذي تشكله مكافحة الاحترار من دون إشراك بكين «لكن في الوقت ذاته أخذ مسائل الأمن المطروحة علينا بالاعتبار».

ولم تنظر الحكومة الصينية بعين الرضا إلى هذه الاستراتيجية الألمانية، التي تستهدف روسيا كذلك.

وحذّر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين من أنّ «بناء العلاقات الدولية باعتبار الآخرين منافسين وخصوماً حتى، وتحويل التعاون الطبيعي على صعيد المسائل الأمنية أو السياسية، سيدفع عالمنا إلى دوامة الانقسام والمواجهة».

ولطالما راعت برلين الصين التي تعتبر الشريك التجاري الأول لها وسوقا حيوية لقطاع السيارات الألماني القوي. وفي عهد أنغيلا ميركل الذي استمر حتى نهاية العام 2021، كان هذا النوع من المباحثات الصينية-الألمانية منتظماً ويركّز على التعاون الاقتصادي، إلا أن ألمانيا شددت من لهجتها أمام التهديدات التي تطال تايوان والاتهامات باضطهاد الأويغور.

وأدرك الألمان خطر الاعتماد الكبير جداً على الصين مع انتشار جائحة كوفيد-19، والاضطرابات التي لحقت بالمبادلات الدولية. وباتت برلين تعتمد مبدأ تنويع الشركاء التجاريين.

«إنعاش الاقتصاد الذي يواجه صعوبات»
وساهم غياب التنديد الصيني بالغزو الروسي لأوكرانيا في تعميق الهوّة بين بكين وأوروبا الغربية ولا سيما ألمانيا، إلا أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني الذي يلقى صعوبة في تجاوز تداعيات كوفيد-19 تقف وراء زيارة لي تشيانغ لألمانيا.

وأوضح يان جونسون الخبير بالشؤون الصينية في مركز الابحاث الأميركي «كاونسل فور فورين ريليشنز»، أنّ لي تشيانغ «هو قيصر الاقتصاد لدى شي (الرئيس الصيني) وهو مكلّف إنعاش الاقتصاد الذي يواجه صعوبات».

وأكد ثورستن برينر من المعهد الدولي للسياسات العامة، أنّ «الصين تعتبر أنّ ألمانيا هي الطرف الأهمّ في أوروبا ومع استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة بالتدهور من مصلحة بكين أن تظهر أنها تقيم علاقات بنّاءة مع أكبر لاعب في أوروبا».

وأضاف برينر «يبقى السؤال في معرفة ما إذا كان الألمان سيستمرون في اللعبة مدّعين أنّ ثمة توافقاً واسعاً مع بكين»، أو أنهم «سيختارون طريقا جديدا ويتحدثون صراحة على أن يقتصر الاعلان النهائي على المجالات التي ثمة سبيل فعلي فيها للتعاون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية
جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان
جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان
ارتفاع عدد قتلى إعصار بورتور اليغري في البرازيل إلى 13
ارتفاع عدد قتلى إعصار بورتور اليغري في البرازيل إلى 13
الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين بالصواريخ ويقتل 3 فلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين بالصواريخ ويقتل 3 فلسطينيين
مسؤول أميركي: بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
مسؤول أميركي: بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
المزيد
رئيس وزراء الصين يبدأ زيارة لألمانيا مع ازدياد انتقادات برلين لبكين
رئيس وزراء الصين يبدأ زيارة لألمانيا مع ازدياد انتقادات ......
شي يؤكّد خلال لقائه مع بلينكن «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم»
شي يؤكّد خلال لقائه مع بلينكن «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى ......
بلينكن يلتقي الرئيس الصيني في بكين
بلينكن يلتقي الرئيس الصيني في بكين...
مسؤول أميركي: بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
مسؤول أميركي: بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ...
الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين بالصواريخ ويقتل 3 فلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين بالصواريخ ويقتل 3 فلسطينيين...
المزيد