شي يؤكّد خلال لقائه مع بلينكن «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم»

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ إثر لقائه في بكين الإثنين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الاجتماع شهد «إحراز تقدّم» والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم» بين البلدين.

وقال شي لبلينكن بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية إنّ «الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة»، معتبراً هذا الأمر «جيّداً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي لقاء بلينكن وجينبينغ، الذي جرى تأكيد حدوثه في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يجريها بلينكن للصين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وعبر الرئيس الصيني لوزير الخارجية الأميركي، عن أمله في أن تساهم زيارته «إيجابيًا» في تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت قناة «سي جي تي إن» الصينية التلفزيونية الرسمية.

ونقلت القناة عن «شي» قوله لبلينكن «يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائمًا على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيًا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».