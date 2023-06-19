بلينكن يلتقي الرئيس الصيني في بكين

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بكين الإثنين الرئيس الصيني شي جينبينغ، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى تأكيد حصوله في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يجريها بلينكن للصين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين، وفق وكالة «فرانس برس».

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فيما عبر الرئيس الصيني لوزير الخارجية الأميركي، عن أمله في أن تساهم زيارته «إيجابيًا» في تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت قناة «سي جي تي إن» الصينية التلفزيونية الرسمية.

ونقلت القناة عن «شي» قوله لبلينكن «يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائمًا على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيًا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».