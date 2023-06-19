مسؤول الدبلوماسية الصيني لبلينكن: علينا الاختيار بين التعاون والخلاف.. ولا تنازلات بشأن تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين «التعاون والخلاف».

وقال وانغ يي خلال اجتماع في بكين، «من الضروري الاختيار بين الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن قناة «سي سي تي في» التلفزيونية.

لا تنازلات بشأن تايوان

وبخصوص سياسات بكين بشأن تايوان، قال يي إن بلاده لن تقدم «أي تنازلات» تتعلق بالجزيرة.

وأضاف المصدر «على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل... يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها».