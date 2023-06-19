  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول الدبلوماسية الصيني لبلينكن: علينا الاختيار بين التعاون والخلاف.. ولا تنازلات بشأن تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 08:39 صباحا
مسؤول الدبلوماسية الصيني لبلينكن: علينا الاختيار بين التعاون والخلاف.. ولا تنازلات بشأن تايوان
كبير مسؤولي الخارجية الصينية وبلينكن خلال لقاء في بكين، 19 يونيو 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

أكد كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين «التعاون والخلاف».

وقال وانغ يي خلال اجتماع في بكين، «من الضروري الاختيار بين الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن قناة «سي سي تي في» التلفزيونية.

لا تنازلات بشأن تايوان
وبخصوص سياسات بكين بشأن تايوان، قال يي إن بلاده لن تقدم «أي تنازلات» تتعلق بالجزيرة.

وأضاف المصدر «على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل... يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت الأربعاء
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت الأربعاء
وزير خارجية الصين يزور واشنطن بعد محادثات «بناءة» مع بلينكن
وزير خارجية الصين يزور واشنطن بعد محادثات «بناءة» مع بلينكن
عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023
عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر قناة المانش نحو بريطانيا في 2023
بنغلاديش: إطلاق سجين أعدم 26 من زملائه بتكليف رسمي.. أبدى مهارة باستخدام حبل المشنقة
بنغلاديش: إطلاق سجين أعدم 26 من زملائه بتكليف رسمي.. أبدى مهارة ...
بلينكن يلتقي مسؤول دبلوماسي صيني كبير في بكين
بلينكن يلتقي مسؤول دبلوماسي صيني كبير في بكين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
المزيد
جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان
جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى ......
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية...
مسؤول الدبلوماسية الصيني لبلينكن: علينا الاختيار بين التعاون والخلاف.. ولا تنازلات بشأن تايوان
مسؤول الدبلوماسية الصيني لبلينكن: علينا الاختيار بين التعاون......
بلينكن يلتقي مسؤول دبلوماسي صيني كبير في بكين
بلينكن يلتقي مسؤول دبلوماسي صيني كبير في بكين...
بنغلاديش: إطلاق سجين أعدم 26 من زملائه بتكليف رسمي.. أبدى مهارة باستخدام حبل المشنقة
بنغلاديش: إطلاق سجين أعدم 26 من زملائه بتكليف رسمي.. أبدى ......
المزيد