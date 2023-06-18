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المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 03:53 مساء
المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان لودريان يصل بيروت الأربعاء
وزير الخارجية الفرنسية السابق جان-إيف لودريات يتحدث خلال زيارة لوزارة الخارجية اليابانية في طوكيو. (أ ف ب)
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يسافر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان الأربعاء إلى بيروت لمحادثات مع المسؤولين السياسيين وسط أزمة سياسية وعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي الأحد.

وأكد المصدر المذكور لوكالة فرانس برس أن «تاريخ الزيارة في الحادي والعشرين من يونيو مؤكد»، بعدما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيارة لودريان إلى بيروت «الأسبوع المقبل». وتحدث مصدر آخر مطّلع على الملف عن زيارة يوم الأربعاء. لكن لم يحدد أي من المصدرين المدة التي سيبقى فيها لودريان في بيروت ولا المسؤولين الذين قد يلتقيهم، بحسب «فرانس برس».

الجمعة، أجرى وزير الخارجية الفرنسي السابق جان-إيف لودريان محادثات مع وزيرة الخارجية الفرنسية الحالية كاترين كولونا شاركته خلالها معطيات حول المناقشات التي أجرتها في الأشهر الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين. 

وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان
في اليوم نفسه، كانت الأزمة السياسية اللبنانية في صلب المحادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مأدبة غداء. وشدّد المسؤولان على «ضرورة وضع حد سريعًا للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان».

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وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان مساء الجمعة إن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر «يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة» التي يعانيها لبنان.

 إيجاد حل «توافقي وفعال» للأزمة اللبنانية
في السابع من يونيو، عيّن ماكرون وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان مبعوثًا خاصًا إلى لبنان للمساعدة في إيجاد حل «توافقي وفعال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

الأربعاء، فشل البرلمان اللبناني للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة أمد الشغور الرئاسي.

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.

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