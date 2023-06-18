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استفتاء في مالي حول دستور جديد في أول اقتراع في ظل الحكم العسكري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 11:17 صباحا
استفتاء في مالي حول دستور جديد في أول اقتراع في ظل الحكم العسكري
رجل يحمل لافتة كتب عليها «صوتوا بـ لا خلال الاستفتاء» في تظاهرة مناهضة لمشروع الدستور الجديد في باماكو في 16 يونيو 2023. (أ ف ب)
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يدلي الماليون الأحد، بأصواتهم في إطار استفتاء على دستور جديد في أول اقتراع حول مستقبل بلدهم المأزوم، منذ وصول العسكريين إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

ودعي نحو 8,4 مليون مالي إلى الاقتراع اعتبارا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في عملية لا تحظى بموافقة المعارضة المتنوعة ومهددة في مناطق عدة بسبب استمرار انعدام الأمن، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن بين التعديلات التي تقترحها المجموعة العسكرية الحاكمة على دستور العام 1992، تعزيز سلطات الرئيس الذي يقود بلدا يواجه توسعا مسلحا وأزمة متعددة الأبعاد من أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية.

وتعتبر الموافقة على ذلك أحد رهانات الاقتراع، فيما يرى المعارضون أن المشروع مفصل بهدف إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين بعد هذه الانتخابات.

وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة.

ويبدو أن إقرار هذه التعديلات مضمون لكن حجم التأييد والمشاركة سيكون موضع متابعة عن كثب فضلا عن ظروف سير الاستفتاء.

- مالي تطلب «انسحابا دون تأخير» لبعثة الأمم المتحدة

ففي أجواء يصعب التكهن بها بسبب عدم شفافية النظام والقيود المفروضة على التعبير، قد يوفر الاقتراع مؤشرات ينبغي التعامل معها بحذر حول دعم السكان للمجموعة العسكرية الحاكمة وقائدها الكولولنيل أسيمي غويتا الذي يتمتع بشعبية، فضلا عن الوضع الداخلي.

فالعسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة العام 2020 ويمارسونها من دون مشاركة أطراف أخرى، يؤكدون أنهم يرغمون المسلحين على التراجع على الأرض.

استمرار انعدام الأمن
ويأتي التصويت فيما طالبت مالي بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ عشر سنوات «فورا»، وترى السلطات أن البعثة فشلت وأن مالي قادرة على ضمان أمنها «بوسائلها لخاصة».

إلا ان استمرار انعدام الأمن يحول دون إدلاء السكان بأصواتهم في مناطق واسعة، فيما مراكز الاقتراع معرضة لهجمات في المناطق التي ينظم فيها الاستفتاء.

اتفاقية سلام هشة
وفي الشمال، يتوقع أن يحول متمردون سابقون وقعوا اتفاقية سلام هشة، دون إدلاء الناخبين بأصواتهم في المناطق التي يسيطرون عليها إذ يعتبرون أن المشروع لا يأخذ بالاعتبار الاتفاق الذي وقعوه العام 2015.

وهم أحد أطياف المعارضة لهذا المشروع التي تمكنت من إسماع صوتها مع أنها غير متجانسة، وبلغت المعارضة للمشروع ذروتها الجمعة مع تجمع للأطراف الذين يرفضون الإبقاء على مبدأ العلمانية.

«علمانية يداس باسمها على القرآن»
وحمل أحد هؤلاء القادة، الإمام محمد ديكو وهو من المشرفين على الحركة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب العام 2020، بقوة على مشروع تعديل الدستور وعلى المجموعة العسكرية الحاكمة. وانتقد «علمانية يداس باسمها على القرآن» ومجموعة عسكرية حاكمة «صادرت ثورة الشعب» في 2020.

وبذلت السلطات جهودا كبيرة في سبيل هذا التعديل الدستوري الذي من شأنه سد ثغرات دستور العام 1992 الذي يعتبر عاملا في فشل الدولة أمام تحديات متنوعة منها انتشار المسلحين والفقر وانهيار البنى التحتية والنظام التربوي.

ويصب جزء كبير من التعديل الدستوري في مصلحة القوات المسلحة، إذ يشدد على «السيادة» شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم الانفصال عن فرنسا القوة المهيمنة سابقا فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم.

ويضفي الشرعية على السلطات التقليدية، ويعزز مكانة اللغات الوطنية المتعددة وينص على إنشاء مجلس للشيوخ.

ويتميز خصوصا بتعزيز صلاحيات الرئيس وينص على عفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره.

ويغذي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح غويتا للرئاسة، على الرغم من التعهدات التي قطعها العسكريون في البداية بعدم الترشح.

وفي خطاب أخير الجمعة دعا الكولونيل غويتا المواطنين إلى التصويت «بكثافة» لصالح المشروع الذي قدمه على أنه الضمانة لقيام «دولة قوية»، وحصول «حوكمة ديموقراطية» و«ثقة متجددة» للماليين بالسلطات.

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