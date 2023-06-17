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29 قتيلا جراء الفيضانات بمناطق سيطرة روسيا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 10:26 مساء
29 قتيلا جراء الفيضانات بمناطق سيطرة روسيا في أوكرانيا
ضواحي خيرسون الأوكرانية بعد انفجار سد كاخوفكا. (أ ف ب)
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رفعت روسيا إلى 29 قتيلا حصيلة الفيضانات التي شهدتها المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا والناتجة من تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول الاحتلال الروسي في منطقة خيرسون أندري اليكسيينكو: «ارتفع عدد القتلى إلى 29 ويا للأسف». وأفادت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات نفسها بمقل 17 شخصا، وفق وكالة «فرانس برس».

أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا.. والكرملين يرد
واتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا بـ«تفجير» سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحفيين، «هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية»، فيما تتهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيا، وفق الوكالة الفرنسية.

ورد الكرملين على الاتهامات الأوكرانية قائلا إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون هو «تخريب متعمد».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، «هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني، جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف»، مضيفا أنه يرفض «بشدة» اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو، وفق «فرانس برس».

أوكرانيا تعلن إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا
وأعلنت أوكرانيا إجلاء أكثر من 17 ألف مدني من مناطق غمرتها الفيضانات في محيط سد كاخوفكا.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على تويتر «أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر الوجود في مناطق غمرتها الفيضانات. تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص. للأسف يوجد أكثر من 25 ألف مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية».

وأعلنت سلطات الاحتلال المعينة من موسكو أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات، حسب «فرانس برس».

البيت الأبيض يرجح سقوط «عديد القتلى» في تفجير السد
بدوره أكد البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن انفجار السد في أوكرانيا أسفر «على الأرجح عن سقوط عديد القتلى»، لكنه لفت إلى عدم توافر أدلة ملموسة بعد تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله للصحفيين إن الولايات المتحدة «لا يمكنها في هذه المرحلة تحديد ما حصل بشكل قاطع».

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