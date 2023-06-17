«فرانس برس»: إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية منذ 2016

القاهرة - بوابة الوسط

أقلعت، مساء اليوم السبت، أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية، منذ إغلاق مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين العام 2016، وفق ما أفاد مصدر ملاحي في المطار وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 277 حاجا يمنيا إلى مطار مدينة جدة الدولي في السعودية، وأقلعت قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 ت غ).

وهذه أول رحلة تجارية بين صنعاء والمملكة منذ أغسطس 2016، حين فرض التحالف العسكري بقيادة الرياض الداعم للحكومة اليمنية، قيودا على حركة الملاحة في المطار.