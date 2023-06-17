رئيس جنوب أفريقيا لبوتين: الحرب يجب أن تنتهي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة أفريقية حول النزاع الأوكراني، اليوم السبت، أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «الحرب يجب أن تنتهي» في أوكرانيا.

وقال سيريل رامابوزا خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: «لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب أن تنتهي»، مضيفا: «من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب»، مشددا على أن الدول الأفريقية «تتأثر في شكل سلبي» بهذا النزاع، وفق وكالة «فرانس برس».

بوتين «مستعد» للحوار

بدوره، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام»، مشيدا بـ«المقاربة المتوازنة» للوفد الأفريقي حيال هذه الأزمة.

وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: «نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية»، مضيفا: «نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

زيلينسكي يرفض الوساطة الأفريقية

وأمس الجمعة، زار الوفد الأفريقي أوكرانيا والتقى برئيسها فولوديمير زيلينسكي. واقترح الوفد بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا وساطة سلام في النزاع، مؤكدا من كييف ضرورة حصول «وقف للتصعيد من الجانبين»، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك منددا بعملية «غش» من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية، وفق الوكالة الفرنسية.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد «من الواضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية». وتابع: «قلت بوضوح خلال لقائنا (الوفد الأفريقي) إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة».

بدوره، رحب حلف شمال الأطلسي «ناتو»، الجمعة بالوساطة، مشددا في الوقت نفسه على أن «الحل العادل» الوحيد هو الذي يعتبر روسيا المعتدي في هذه الحرب.