خلال لقائه الوفد الأفريقي.. بوتين يعلن «استعداده» للحوار مع «الراغبين في السلام»

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، «استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام»، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيدا بـ«مقاربتهم المتوازنة» حيال هذه الأزمة.

وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: «نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية»، مضيفا: «نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وساطة أفريقيا للسلام بين روسيا وأوكرانيا

وأمس الجمعة، زار الوفد الأفريقي أوكرانيا والتقى برئيسها فولوديمير زيلينسكي. واقترح الوفد بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا وساطة سلام في النزاع، مؤكدا من كييف ضرورة حصول «وقف للتصعيد من الجانبين»، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك منددا بعملية «غش» من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية، وفق الوكالة الفرنسية.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد «من الواضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية». وتابع: «قلت بوضوح خلال لقائنا (الوفد الأفريقي) إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة».

بدوره، رحب حلف شمال الأطلسي «ناتو»، الجمعة بالوساطة، مشددا في الوقت نفسه على أن «الحل العادل» الوحيد هو الذي يعتبر روسيا المعتدي في هذه الحرب.