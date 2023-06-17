أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

القاهرة - بوابة الوسط

أضافت أزمة المياه بعدًا جديدًا للمعاناة التي يتكبدها أهل اليمن بشكل يومي، إذ تفاقمت تحت طائلة الاحتباس الحراري، والعمليات العسكرية المستمرة بين التحالف العربي الذي تقوده المملكة السعودية، والمتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، والتي تسببت في تدمير منشآت أساسية للمياه.

ووفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، فإن المياه الجوفية في اليمن تُستنفد بمعدل ضعف معدل تجديدها، حسب «فرانس برس».

وبالوتيرة الحالية، يمكن أن تنفد المياه الجوفية في اليمن في غضون عشرين عامًا فقط.

سباق المياه

في مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، يغادر الفتى سليم محمد مع والده وأشقائه الثلاثة منزلهم فجر كل يوم ويسيرون لأكثر من كيلومتر فينتظرون في طوابير لساعات أمام أقرب صهريج آملين ملء حاوياتهم بالمياه والعودة قبل بدء دوام المدرسة.

تُشبه يوميات سليم ما يعيشه أطفال كثر في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، الذي طالما كان من أكثر الدول تأثرًا بشحّ المياه، حتى قبل اندلاع الحرب العام 2014.

في منزل العائلة الصغير الذي كان دكانًا في السابق ويعيش فيه الآن تسعة أفراد، يقول سليم (14 عامًا): «تؤلمني يداي وظهري بسبب حمل الحاويات الممتلئة بالماء كل يوم».

ويضيف: «نصحو صباحًا ونخرج حتى في الليل لجلب القليل من الماء للحمام، نقف في طابور مع الناس، حتى مياه الشرب نقف في طابور للحصول عليها».

وتقول والدة محمد، أم مجاهد (35 عامًا): «نصحو كل صباح في سباق على الماء». وفي حين يملأ أطفالها غالونات مياه من أحد الصهاريج الموزعة في أنحاء المدينة، تروي المرأة المنقبة، أنهم يقفون في طابور طويل ويحصلون عادةً على حاويتين (20 ليترًا للحاوية) بعد عناء طويل.

نتيجة مأسوية لأزمة المياه

وتعيش تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، إحدى أسوأ أزمات المياه في البلاد حيث يعاني نحو 14.5 مليون شخص، أي قرابة نصف السكان، من عدم الوصول إلى مياه الشرب النظيفة.

في هذا السياق، يوضح نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، رالف وهبة، أن شبكة أنابيب المياه في البلاد تصل إلى أقل من 30% من اليمنيين، مما يضطر الملايين إلى الاعتماد على الشركات الخاصة أو الآبار غير الآمنة.

ومع هذا النقص الحاد في المياه، يحتاج الكثير من الأهل إلى مساعدة أبنائهم لتأمينها.

ويضيف أن الأطفال «مرغمون على تمضية ساعات لجلب المياه إلى عائلاتهم... بدلًا من الذهاب إلى المدرسة»، معتبرًا ذلك «نتيجة مأسوية لأزمة المياه».

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تداعيات خطيرة

وتنتج عن شحّ المياه في مدن اليمن تداعيات أخرى بالغة الخطورة.

فالشهر الماضي، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فتاة قُتلت طعنًا على يد جارها في صنعاء أثناء شجار على خلفية محاولة الوصول إلى صهريج مياه.

وفي أبريل 2022، أفادت وسائل إعلام محلية عن حادث مروّع في تعز أسفر عن مقتل نساء وأطفال بعدما دهسهم صهريج مياه عندما كانوا ينتظرون دورهم لملء حاوياتهم بالمياه.

وباتت مهمة الحصول على المياه جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في هذه المدينة، حيث غالبًا ما يمكن رؤية فتيان وفتيات يحملون حاويات يبلغ طولها نحو نصف طولهم، وما إن يملؤونها بالماء حتى يصبح ثقلها أكبر من قدرتهم على حملها.

مدينة لم تصلها قطرة ماء واحدة

من جانبه، يشير المدير العام لمؤسسة المياه بتعز سمير عبد الواحد، إلى أن المدينة تعتمد في تغذيتها بالمياه حاليًا على 21 بئرًا فقط، مقارنة بـ90 بئرًا قبل الحرب.

ويوضح أن داخل مدينة تعز لا تتجاوز حصة الفرد من المياه في اليوم 0.7 لترًا، مضيفًا أن «مناطق كثيرة تصل نسبتها إلى 60% من المدينة، لم تصلها قطرة ماء واحدة خلال ثماني سنوات من الحرب، وتعتمد بشكل أساسي على جلب المياه».

ويؤكد عبدالواحد أن الأطفال هم الضحايا المباشرون لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أنهم لا يذهبون إلى المدارس ويضطرون إلى التوجه إلى نقاط التوزيع للحصول على نصيبهم من المياه.

وتصنف مبادرة التكيّف العالمي لجامعة نوتردام بالولايات المتحدة، اليمن من بين أكثر دول المنطقة تأثرًا بالتغير المناخي.