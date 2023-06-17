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وزير الدفاع الروسي يوجه بزيادة إنتاج الدبابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 12:04 مساء
وزير الدفاع الروسي يوجه بزيادة إنتاج الدبابات
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يزور «مركز قيادة» على الجبهة في شرق أوكرانيا, (الإنترنت)
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دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، السبت، إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية احتياجات الجيش الروسي في خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، في بيان، إن شويغو زار مصنعاً للمعدات العسكرية في منطقة أومسك، غرب سيبيريا، «وحدّد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات»، وفق وكالة «فرانس برس».

ضرورة تعزيز أمن المركبات
ولفت الوزير إلى ضرورة «تلبية احتياجات القوات الروسية التي تقوم بمهام العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا»، وفق البيان.

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وشدّد شويغو على ضرورة تعزيز أمن المركبات المدرّعة وطواقمها، بحسب البيان نفسه.

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