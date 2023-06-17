إدانة منفذ أكبر هجوم على اليهود في الولايات المتحدة بتهم القتل

القاهرة - بوابة الوسط

أدين الأميركي روبرت باورز، بتهمة ارتكاب أكثر الهجمات فتكا باليهود في تاريخ الولايات المتحدة العام 2018، باستهدافه كنيسا في بيتسبرغ، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام.

ودخلت هذه المحاكمة الاستثنائية مرحلة جديدة الآن، سيتقرر خلالها ما إذا كان سيحكم على باورز بالإعدام أو السجن مدى الحياة، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان روبرت باورز البالغ خمسين عاما، متهما بقتل 11 شخصا في أكتوبر 2018 في كنيس «تري أوف لايف» في بيتسبرغ في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بنسيلفانيا، إن هيئة المحلفين أجرت مداولات استمرت خمس ساعات للتوصل إلى هذا الحكم.

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واعتبر باورز "مذنبا" في 63 تهمة موجهة إليه، ويتركز الرهان - إضافة إلى اعتبار المتهم مذنبا - في هذه المحاكمة التي تجرى على مرحلتين، على عقوبة الاعدام التي قد تصدر عن القضاء الفدرالي الأميركي.

وكان سائق الشاحنة الأبيض دفع في البداية ببراءته قبل أن يعرض محاموه الاعتراف بذنبه في مقابل ضمان عدم الحكم عليه بالإعدام، إلا أن وزارة العدل الأميركية رفضت ذلك.

تفاصيل تنفيذ العملية

وفي 27 أكتوبر 2018، اقتحم باورز كنيس «تري أوف لايف» (شجرة الحياة) في بيتسبرغ مسلحًا بثلاثة مسدسات وبندقية هجومية نصف آلية. وقد فتح النار وهو يهتف «كل اليهود يجب أن يموتوا» وقتل 11 شخصا بينهم سيدة في السابعة والتسعين خلال صلاة يوم السبت في حي يهودي تاريخي في بيتسبرغ، في الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكبر عدد من الضحايا ضد اليهود في الولايات المتحدة.

وقبل ذلك نشر باورز رسائل عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للمهاجرين على شبكة يمينية للتواصل الاجتماعي.

ودعا الرئيس الأميركي حينذاك الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض عقوبة الإعدام على روبرت باورز، وتبعته وزارة العدل وأكدته بعدما بدأت ولاية الرئيس الديموقراطي جو بايدن في 20 يناير 2021.

لكن المرشح بايدن تعهد في 2020 بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الوطني لذلك أحيت هذه المحاكمة الجدل حول هذه العقوبة التي ما زالت مطبقة في عدد من الولايات الأميركية.

وفي مطلع 2019، قال المدعي الفدرالي في بيتسبرغ أنه سيطلب عقوبة الإعدام لروبرت باورز، مشيرًا إلى أنه «لم يعبر عن ندمه»، وإلى «كراهيته واحتقاره» لليهود.

واعترفت محاميته جودي كلارك بأن موكلها هو بالفعل الرجل الذي أطلق النار على اليهود، وقالت «لا فائدة من البحث عن معنى في فعل جنوني»، في محاولة لإنقاذ حياة باورز بدلاً من تأكيد براءته.

ويعيش في الولايات المتحدة أكبر عدد من اليهود في العالم بعد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد معهد بيو ريسيرتش سنتر أن عدد اليهود البالغين في الولايات المتحدة بلغ نحو 5,8 ملايين في العام 2020، يضاف إليهم 2,8 مليون بالغ آخر أحد والديه يهودي.