تقرير أميركي: العنف والعنصرية مستمران في صفوف شرطة مينيابوليس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت شرطة مينيابوليس استخدام القوّة بشكل مفرط، واللجوء إلى ممارسات عنصرية، حتى بعد مقتل جورج فلويد على يد أحد عناصرها، وفقا لتقرير رسمي نُشر الجمعة.

وكتبت وزارة العدل في التقرير أن قوات الأمن في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة «كثيرا ما تستخدم القوة المفرطة»، بما فيها القوة المميتة، و«تمارس بشكل غير قانوني التمييز ضد السود والأميركيين الأصليين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير العدل ميريك غارلاند، في مؤتمر صحفي: «يُحسَب للشرطة ومسؤولي المدينة أن تغييرات كبيرة قد حصلت»، منذ مأساة مقتل فلويد، لكن «ثمة عملا ما زال يتعيّن القيام به».

وأوضح من مينيابوليس أن التقرير يتضمن 28 توصية، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والاتحادية ستتفاوض على خطة إصلاح سيخضع تنفيذها لإشراف محكمة.

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أما الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي وعد خلال حملته بإصلاح الشرطة من دون أن يُحقق ذلك حتى الآن، فوصف التقرير بأنه «مثير للقلق»، ودعا مجددا كونغرس إلى التشريع من دون توافر فرصة كبيرة لذلك.

في 25 مايو 2020 بمينيابوليس، تسبب الشرطي الأبيض ديريك شوفين في مقتل الأربعيني الأسود جورج فلويد اختناقا، بعدما ضغط على عنقه بركبته مدة تجاوزت التسع دقائق، والذي أثارت وفاته، التي صورها أحد المارة ونشرت عبر الإنترنت، تظاهرات واسعة عمت أرجاء الولايات المتحدة.

وبعد عام على ذلك، باشرت وزارة العدل تحقيقا، لمعرفة ما إذا كانت ثمة مشكلة في شرطة هذه المدينة البالغ عدد سكانها 425 ألف نسمة، وتشهد انعدام مساواة كبيرا بين أبنائها، أم أن الأمر يقتصر على حالات فردية في صفوفها.

مشاهد الكاميرات وشهادة الشهود

وعلى مدى عامين، تعمق محققوها في محاضر الحوادث المسجلة بين العامين 2016 و2022، ودرسوا مشاهد التقطتها كاميرات الشرطة، واستمعوا إلى آلاف الشهود، وأتت استنتاجاتهم، التي جمعت في 89 صفحة، دامغة.

وكتب المحققون في تقريرهم «يؤدي الكثير من عناصر الشرطة عملهم الصعب بمهنية وشجاعة واحترام إلا أن تحقيقنا خلص إلى أن مشكلات منهجية جعلت ما حصل مع جورج فلويد ممكنا».

وأضاف المحققون: «منذ أعوام تستخدم شرطة مينيابوليس تقنيات خطرة وأسلحة ضد أشخاص ارتكبوا جنحا طفيفة أو لم يرتكبوها حتى».

ويستخدم عناصر الشرطة أحيانا سلاحهم الأميري دون سبب أو بطريقة خطرة على سيارات متحركة، على ما أكد المحققون.

وأوضح معدو التقرير: «يستخدمون القوة في معاقبة الناس الذين يثيرون غضبهم أو ينتقدونهم»، معبرين عن أسفهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاط باتجاه متظاهرين أو صحفيين.

ومضى التقرير يقول: «يجرون دوريات في الأحياء بطريقة مختلفة بحسب مكوناتها الإثنية. مع «رعاة بقر» متطوعين يتوجهون إلى الأحياء التي تسكنها غالبية من السود».

وبيّن ميريك غارلاند: «أعداد السود والسكان الأصليون الذين يفتشهم عناصر شرطة مينيابوليس أكثر بست مرات من البيض»، من دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات توقيف.

متاهة مبهمة مع طرق مسدودة

جاء في التقرير أن عناصر الشرطة منذ وفاة جورج فلويد يحجمون في غالب الأحيان عن تحديد الانتماء الإثني للمشتبه فيهم في محاضرهم «مما يجعل من الأصعب رصد التمييز ومعالجته».

وعلى صعيد الهيكلية، يبقى نظام التحقيق الداخلي «متاهة مبهمة مع طرق مسدودة عدة، مما يؤدي إلى استبعاد الكثير من الشكاوى المبررة».

ولذلك كله كلفة، إذ يعقد الوضع أولا العلاقات مع السكان، ويجعل الشرطة أقل فاعلية. يضاف إلى ذلك أن سلطات المدينة اضطرت بين 2016 و2022 لدفع 61,5 مليون دولار، لكف ملاحقات مدنية ضد عناصرها.

ونصح معدو التقرير لمكافحة أعمال العنف والتمييز باعتماد قواعد واضحة وتدريبات معززة أو إشراف أكبر.

لكن بن كرامب، الذي كان محامي عائلة فلويد، عبر في بيان عن «تشكيكه بعزم شرطة مينيابوليس أن تحدث التغيير» في صفوفها.