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مقتل 25 شخصا بهجوم على مدرسة ثانوية في أوغندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 07:47 صباحا
مقتل 25 شخصا بهجوم على مدرسة ثانوية في أوغندا
جنود أوغنديون يطاردون متمردي «جيش الرب» في منطقة حدودية، (رويترز)
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قتل ما لا يقل عن 25 شخصا بـ«هجوم إرهابي» استهدف مدرسة ثانوية في غرب أوغندا، على ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية السبت.

وقال الناطق فريد إنانغا: «أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة، ونقلت إلى مستشفى بويرا» الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة أن الهجوم، الذي وصفته بـ«الإرهابي»، وقع في منطقة مبوندوي بغرب البلاد، وفق وكالة «رويترز».

وأضافت أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو، وأعلنت مبايعتها لتنظيم «داعش»، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية، وأحرقت مهجعا، ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.

 

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