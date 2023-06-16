بلينكن: المعلومات عن اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي «غير دقيقة»

نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، صحة تقارير تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي، وحول الإفراج عن مواطنين أميركيين معتقلين في البلد المذكور.
وقال بلينكن حين سُئل عن مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيط العُماني «في ما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة».
بلينكن يعلق على نشر رؤوس نووية روسية في بيلاروس
من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أن «لا سبب» لدى الولايات المتحدة لتغيير موقفها النووي بعد قيام موسكو بنشر رؤوس نووية في بيلاروس. وقال للصحفيين «لا سبب لدينا لتغيير موقفنا النووي. لا نرى أي مؤشر إلى استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي».
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