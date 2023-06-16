رئيس جنوب إفريقيا في أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، صباح الجمعة، إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء النزاع مع روسيا، ضمن وفد مؤلف من قادة أفارقة يعتزم السفر أيضًا إلى روسيا السبت للتوسط في النزاع.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا على تويتر «وصل فخامة الرئيس سيريل رامابوزا إلى محطة قطارات نيميشيفي»، وفق وكالة «فرانس برس».