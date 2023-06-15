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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا «خطير» ولكن في طور الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 05:15 مساء
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا «خطير» ولكن في طور الاستقرار
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. (الإنترنت)
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اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الخميس، بعد زيارة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أن الوضع فيها «خطير»، لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.

وقال غروسي للصحفيين «من جهة، يمكننا ملاحظة أن الوضع خطير والعواقب موجودة وحقيقية»، مضيفًا «توازيًا، اتُخذت إجراءات من أجل ضمان استقرار الوضع» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا، الخميس الماضي، أن الخزان الذي جرى إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية.

- تبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكناً

وقال المدير التنفيذي لشركة «أوكرهيدروينرجو» إيغور سيروتا إن منسوب المياه «أقل من النقطة الفاصلة البالغة 12,7 متراً»، مما يعني أنه لم يعد ممكنًا إمداد «الأحواض في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتبريد المحطة».

واتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا، الثلاثاء الماضي، بتفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. (الإنترنت)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. (الإنترنت)
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