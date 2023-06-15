أستراليا ترفض بناء سفارة روسية جديدة قرب البرلمان.. وموسكو تطلب المشورة القانونية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الخميس، أنّ حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن القومي للبلاد.

وقال ألبانيزي للصحفيين إنّ «الحكومة تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان»، حسب وكالة «فرانس برس».

موسكو تطلب مشورة قانونية

ومن جانبه صرح دبلوماسي روسي بأن موسكو تسعى للحصول على «مشورة قانونية» بشأن الموقف الأسترالي.

وقال الدبلوماسي لوكالة «فرانس برس»، مفضلا عدم ذكر اسمه إن «السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية»، بعد أن وصف ألبانيز الموقع المقترح بأنه تهديد للأمن القومي.