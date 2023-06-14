فرنسا تحبط هجومًا سيبرانيًا استهدف مواقع حكومية وتتهم روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، كشف ما وصفتها «بحملة تضليل كبيرة» تنفذها روسيا وتنطوي على نشر أخبار كاذبة معادية لأوكرانيا تبدو كأن وسائل إعلام فرنسية بارزة نشرتها.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن «فرنسا تدين هذه التصرفات التي لا تليق بعضو دائم في مجلس الأمن الدولي». وأضافت أن «السلطات الفرنسية تعمل مع شركائها لإنزال الهزيمة بالحرب الهجينة التي تقودها روسيا».

وقالت كولونا إن «مشاركة سفارات ومراكز ثقافية روسية بنشاط في تضخيم هذه الحملة، بما في ذلك من خلال حساباتها المؤسسية على الشبكات الاجتماعية، دليل جديد على الاستراتيجية الهجينة التي تنفذها روسيا لتقويض شروط نقاش ديمقراطي».

استهداف مواقع إعلامية ومواقع حكومية

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة، آن كلير لوغاندر، أن الحملة استهدفت مواقع إعلامية عدة بالإضافة إلى موقع وزارة الخارجية ومواقع حكومية أخرى، من خلال إنشاء مواقع مزيفة مطابقة لها.

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وأعلنت الخارجية الفرنسية أن موقعها الإلكتروني استُهِدف بهجوم سيبراني، وحسب بيان صادر عنها، فإن السلطات منعت محاولة اختراق موقع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن فرنسا ترجح وقوف روسيا أو جهات مدعومة منها خلف الهجوم كما تعتقد أن هناك حملة أوسع لنشر المعلومات الكاذبة في فرنسا من قبل الأطراف الروسية. كذلك أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها تعمل مع الشركاء لضمان إفشال «الحرب الروسية الهجينة».