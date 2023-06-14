مع بدء محاكمته.. ترامب يهاجم «وزارة قلة العدل»

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما كان ترامب يصف وزارة العدل بأنها «وحش شرير»، صعد هجماته على الجهاز القضائي الأميركي بعد توجيه التهم إليه في قضية الوثائق السرية.

وبات الملياردير (76 عامًا) أول رئيس أميركي سابق ملاحق من القضاء الفيدرالي، وذلك لاتهامه بالاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق سرية أخرجها معه من البيت الابيض عند انتهاء ولايته، وما يزيد حساسية الوضع أنه مرشح للانتخابات الرئاسية العام 2024 حيث يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الأستاذ في جامعة «أوهايو» إدوارد فولي لـ«فرانس برس»: «هذا يضع البلاد في وضع خطير جدًا». ورأى الخبير في القانون الانتخابي أن هناك تجاذبًا «محتومًا» بين مبدأين ديمقراطيين أساسيين، الأول أن «لا أحد فوق القانون» والثاني أنه «لا يمكن للحكومة استخدام سلطتها ضد معارضيها».

وسعيًا لتفادي أي تعقيدات، حرص وزير العدل ميريك غارلاند الذي يشرف على الجهاز القضائي الفيدرالي، على تسليم الملف إلى مدعٍ خاص معروف بالتزامه الصارم بالقانون هو جاك سميث، فيما يمتنع بايدن عن الإدلاء بأي تعليق حول المسألة.

ترامب يهاجم وزارة العدل ويصفها بـ«الفساد»

ورغم ذلك يؤكد ترامب أنه ضحية «وزارة قلة العدل» التي يصفها بأنها «فاسدة» وتعمل لحساب «اليسار الراديكالي».

وردد، مساء الثلاثاء، في خطاب أثناء تجمع لأنصاره «حين يجري توقيف الخصم السياسي الرئيسي، هذا يعني أننا لم نعد في ديمقراطية».

وتتجاوب قاعدة مؤيدي ترامب مع انتقاداته مثلما تجاوبت معه عندما شن حملة لإنكار هزيمته في الانتخابات الرئاسية العام 2020، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» أن 76% من الناخبين الجمهوريين يعتبرون أن الملاحقات ضد ترامب لها «دوافع سياسية».

ترامب يعد محاكمته فيدراليا سوء استغلال للسلطة.. ويصف بايدن بـ«الفاسد»

ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية

ترامب يعتبر نفسه ضحية «حملة اضطهاد» بعد اتهامه من القضاء الأميركي

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

«نهج ترامب المعهود»

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكونسين توماس هولبروك للوكالة الفرنسية «إنه نهج ترامب المعهود، هذا يساعده على حشد أنصاره» وجمع أموال وتحويل الانتباه عن الاتهامات الفادحة التي يواجهها.

ولفتت الخبيرة السياسية التي صدرت لها مؤلفات كثيرة عن الرؤساء الأميركيين شيرلي آن وارشو في حديثها للوكالة الفرنسية إلى أن حملة ترامب «تقوض ثقة الرأي العام في حياد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)».

لكنها اعتبرت أن التأثير يبقى محدودًا وأوضحت أن «الوزارة تخسر فقط دعم أنصار ترامب» في حين أن «معظم الأميركيين يعتبرون أنه لم يكن ينبغي لترامب أن يحمل معه هذه الوثائق ويحتفظ بها في مساحات الترفيه في مارالاغو»، مقر إقامته في فلوريدا.

في المقابل، رأى توماس هولبروك أن اليسار الأميركي الذي ينتقد بشدة المحاكم بعد حملة التعيينات الواسعة التي أجراها ترامب في صفوفها، قد يطمئن لهذه الملاحقات.

وقالت أستاذة الاتصال في جامعة «بين» ماري ستاكي: «ما سيحدث الفرق» مع الوقت لن يكون موقف ترامب الذي «سيواصل توجيه اتهاماته» بل موقف «النخب الجمهورية».

وبقي بعض أبرز الجمهوريين على مسافة من الرئيس السابق، فوصف بيل بار وزير العدل في إدارة ترامب البيان الاتهامي بأنه «فادح» وقال، الأحد، «إن كان نصف كل ذلك فقط صحيحًا، عندها يكون قضي عليه».

أنصار ترامب يضاعفون التصريحات النارية

غير أن هذه الأصوات تبقى معزولة في الوقت الحاضر داخل الحزب الجمهوري، في حين يضاعف أقرب أنصار ترامب التصريحات النارية.

وفي هذا السياق توعدت المرشحة المهزومة لمنصب حاكم أريزونا كاري لايك بأن أنصار ترامب لديهم «بطاقة عضويتهم في الرابطة الوطنية للأسلحة النارية»، لوبي الأسلحة الواسع النفوذ، فيما ألمح السياسي أندي بيغز إلى «حالة حرب».

وتثير هذه التصريحات مخاوف من أعمال عنف جديدة على غرار الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس السابق على مبنى «كابيتول» في 6 يناير 2021 سعيا لمنع تثبيت فوز بايدن في الانتخابات، وفق الوكالة الفرنسية.

ورأت شيرلي آن وارشو أن «دونالد ترامب لديه قاعدة من المتطرفين المستعدين للقيام بأي شيء لحمايته».

وقالت ماري ستاكي إن «قوات حفظ النظام مدركة تماما لخطر حصول أعمال عنف»، في سياق تعليقها على الانتشار الكثيف للشرطة في محيط المحكمة الفيدرالية التي مثل ترامب أمامها، الثلاثاء، في ميامي، وأضافت: «قد نتمكن من تفادي العنف في المدى القريب، لكن لا شك أن ترامب سيواصل حض أنصاره على التحرك».