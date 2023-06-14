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النيابة الأوكرانية: 6 قتلى في سيارة إثر ضربة روسية شمال شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 11:21 صباحا
النيابة الأوكرانية: 6 قتلى في سيارة إثر ضربة روسية شمال شرق البلاد
مبنى سكني دمّرته ضربة روسية في دنيبرو في شرق أوكرانيا. (أ ف ب)
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أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، الأربعاء، مقتل ستة أشخاص في سيارة، بعد إصابتها خلال غارة جوية روسية في شمال شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.

وقال المصدر نفسه على تطبيق «تلغرام» إنه عند وقوع القصف كانت السيارة تسير في غابة بالقرب من بلدة سيريدينا بودا في منطقة سومي. وأضاف أن ستة أشخاص، بينهم أربعة من حراس الغابات، قتلوا، وفق وكالة «فرانس برس».

في وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول عسكري أوكراني مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين إثر قصف صاروخي شنته القوات الروسية على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن الناطق باسم الإدارة العسكرية في أوديسا سيرهي براتشوك قوله عبر تطبيق «تلغرام» إن القتلى الثلاثة موظفون في مستودع تجاري أصيب بصاروخ «كروز» روسي من نوع «كاليبر».

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