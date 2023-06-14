الصين تحمل أميركا مسؤولية «الصعوبات الجديدة» في العلاقات بينهما

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الخارجية الصيني تشين غانغ عن أسفه لـ«الصعوبات الجديدة» في العلاقات الصينية - الأميركية، محملا واشنطن مسؤوليتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، وفق بيان وزاة الخارجية الصينية، التي قالت: «منذ بداية العام، تواجه العلاقات الصينية - الأميركية صعوبات جديدة وتحديات، وواضح من يتحمل مسؤولية ذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».

إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة

من جهته، أكد بلينكن ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين، للتباحث حول القضايا الثنائية والعالمية.

وكتب على «تويتر»: «تحدثت هاتفيا الليلة مع عضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ، إذ ناقشنا الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، فضلا عن قضايا ثنائية وعالمية»، وفق ما نقلته «فرانس برس».