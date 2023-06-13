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ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 10:41 مساء
ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية
رسوم توضيحية لمحاكمة ترامب. (الإنترنت)
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نفى دونالد ترامب عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية، والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، في أول مثول تاريخي لرئيس أميركي، الثلاثاء، أمام محكمة فدرالية.

وقال تود بلانش محامي ترامب خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي «نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة» من هذه التهم. وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب لتلاوة تهم موجهة إليه بعد اتهامه قبل عشرة أسابيع بسلسلة من المخالفات الجنائية في مانهاتن على خلفية دفع المال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، بحسب «فرانس برس».

ووصل الرئيس الأميركي السابق في وقت سابق، إلى مقر المحكمة في ميامي، حيث يواجه اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، بعدما بات أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجّه له هيئة محلفين فدرالية كبرى اتهامات.

- ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
-  وصول ترامب إلى المحكمة في ميامي

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مقر المحكمة الواقعة وسط المدينة، حيث يتوقع بأن ينفي ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بحيازة وثائق سرية دون تصريح، وعرقلة سير العدالة، وإخفاء وثائق، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام سلطات إنفاذ القانون 

الاحتفاظ بأسرار حكومية
يمثل ترامب أمام محكمة في ميامي، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددا بمقعد البيت الأبيض، حيث يتّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى دارته في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفضٍ إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

ويتهم أيضًا بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

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