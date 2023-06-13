وصول ترامب إلى المحكمة في ميامي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى مقر المحكمة في ميامي، حيث يواجه اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، بعدما بات أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجّه له هيئة محلفين فدرالية كبرى اتهامات.

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مقر المحكمة الواقعة وسط المدينة، حيث يتوقع بأن ينفي ترامب أكثر من 30 تهمة بنقل عشرات الوثائق السرية لدى مغادرته البيت الأبيض في 2021 وعرقلة جهود استعادتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

يمثل ترامب أمام محكمة في ميامي، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددا بمقعد البيت الأبيض، حيث يتّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى دارته في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفضٍ إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

ويتهم أيضًا بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.