أوكرانيا تعلن تحقيق «مكاسب» في الهجوم المضاد وتؤكد «تقدمها»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا،اليوم الثلاثاء، أن قواتها تحرز تقدما، بعد فترة وجيزة من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي كانت تستعد له كييف منذ أشهر يفشل.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على الشبكات الاجتماعية «القتال الدفاعي والهجومي الشرس مستمر في شرق بلدنا وجنوبها. لقد حققنا بعض المكاسب، ننفذ الخطط التي وضعناها ونتقدم»، بحسب «فرانس برس».

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن أوكرانيا تعاني خسائر هائلة في هجومها المضاد على المواقع الروسية في أوكرانيا والذي قال إنه يستهدف محاور عدة على الجبهة، فيما تؤكد كييف عكس ذلك وتعلن مكاسب أولى.

روسيا تتكبد «خسائر أقل بعشر مرات»

وهذه المرة الثانية منذ الجمعة، التي يقول فيها الرئيس الروسي إن جيشه يصد الهجوم الذي كانت أوكرانيا تستعد له منذ أشهر، بأسلحة غربية خصوصا، لإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة.

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وقال بوتين خلال لقاء مع صحفيين وكتاب روس يغطون النزاع «تقترب خسائرهم من مستوى يمكن وصفه بالكارثي»، مشيراً إلى أن روسيا تكبدت «خسائر أقل بعشر مرات من تلك التي تكبدتها القوات الأوكرانية».

وذكر بوتين أن كييف خسرت 160 دبابة و360 مدرعة وهو ما يعادل «وفق حساباتي، حوالى 25% أو 30% من المعدات التي جرى تسليمها من الخارج». وأضاف «خسرنا 54 دبابة ويمكن إصلاح بعضها ومعاودة تشغيلها». وتعذر تأكيد صحة تلك معلومات من مصادر مستقلة. كما أن روسيا لا تفصح الكثير عن الخسائر التي تتكبدها.

الاستيلاء للمرة الأولى على دبابات ليوبارد ألمانية

وأعلن الجيش الروسي الذي يصد هجمات أوكرانية منذ أيام، الاستيلاء للمرة الأولى على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية، وهي مركبات تسلمتها أوكرانيا من دول غربية لتنفيذ هجومها المضاد.

من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده لن تتمكن من استبدال كل الدبابات التي قدمتها لأوكرانيا وخرجت عن الخدمة أثناء المعارك.

وأشارت كييف من جانبها، مساء الإثنين، إلى أن هجومها في الجنوب والشرق لتحرير الأراضي التي تحتلها روسيا «صعب» لكنه يتقدم مع استعادة قرى عدة في جنوب البلاد.