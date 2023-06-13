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6 قتلى في ضربة على مبنى سكني في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 01:59 مساء
6 قتلى في ضربة على مبنى سكني في أوكرانيا
رجال إطفاء وهم يخمدون حريقاً في مبنى سكني استهدفته غارة ليلية في كريبيي ري في وسط أوكرانيا, 13 يونيو 2023. (جهاز الطوارئ الأوكراني)
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قُتل ستة أشخاص على الأقل عندما سقط صاروخ على مبنى سكني فجر الثلاثاء في منطقة بوسط أوكرانيا، في حين أعلنت كييف أن هجومها في الجنوب والشرق «صعب» لكنه يتقدم.

كما أفادت السلطات الأوكرانية بضربات ليلية روسية في خاركيف (شمال شرق) وكييف التي يرتقب أن يصلها اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي كريبيي ري، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق البلاد، أصابت صواريخ «عالية الدقة» عدة مواقع من المدينة بما فيها مبنى سكني من خمس طبقات، بحسب السلطات المحلية.

وأكد مسؤول الإدارة العسكرية في المدينة أولكسندر فيلكول على تلغرام سقوط «ستة قتلى».

«أشخاص تحت الأنقاض»
ونشرت الإدارة المحلية صورة يظهر فيها المبنى متفحما ومتضررا بشدة فيما الدخان يتصاعد من الطبقات العليا، وأفادت عن سقوط جرحى وعن وجود «أشخاص تحت الأنقاض».

بالإضافة إلى هذا المبنى السكني، حددت إدارة دنيبروبيتروفسك موقعين «مدنيين» آخرين تضررا من الانفجارات، مشيرة إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وفي كييف أفادت الإدارة العسكرية صباح الثلاثاء عن ضربات ليلية بواسطة «صواريخ كروز»، وأكد المصدر «تم رصد كل الأهداف المعادية في المجال الجوي حول كييف وتدميرها بنجاح».

- الجيش الروسي يعلن الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية في أوكرانيا

من جانبه أعلن رئيس بلدية خاركيف (شمال شرق) إيهور تيريخوف، أن مسيّرات استهدفت «بنى تحتية مدنية»، مشيرا إلى إلحاق أضرار بمكاتب شركة ومستودع.

«تحرير سبع قرى»
ومساء الإثنين، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية عن الهجوم المضاد الذي تشنه قواته، قائلًا إنّ «القتال صعب، لكنّنا نمضي قدماً، وهذا أمر مهم.. خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه»، مضيفا أنّ "الطقس ليس مؤاتياً - الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة - لكنّ قوة جنودنا تعطي نتائج جيّدة"، مرحباً برفع العلم الأوكراني مجددًا في "القرى الواقعة في المناطق المحرّرة حديثاً».

وجاء تصريح زيلينسكي بعيد إعلان حكومته أنّ قواتها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية، ولا سيما في منطقة زابوريجيا الجنوبية، على ما أعلنت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام، موضحة أن مساحتها تصل إلى 90 كيلومتراً مربّعة.

كما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تقدمت «250 إلى 700 متر» في منطقة باخموت (شرق)، باتجاه المدينة التي تحمل الاسم نفسه، ويخوض الطرفان حولها أكثر المعارك ضراوة منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت روسيا أنها صدت هجمات أوكرانية في المناطق نفسها في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا، مؤكدة أنّها تصدت لهجمات أوكرانية في محيط قرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة.

وتعذّر تأكيد صحّة معلومات أيّ من موسكو وكييف من مصادر مستقلة.

الروس يستولون على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية
وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء الاستيلاء لأول مرة على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن هذه المركبات الغربية الصنع جرى «الاستيلاء عليها أثناء القتال» من قبل جنود روس تابعين لمجموعة «الشرق»، مرفقة المنشور بمقطع فيديو مصور بواسطة هاتف ويظهر عدة آليات عسكرية متضررة.

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