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تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 01:11 مساء
تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى
شرطي أمام طوق وسط نوتنغهام حيث جرى العثور على ثلاثة أشخاص مقتولين، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (أ ف ب)
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طوقت الشرطة وسط نوتنغهام بالكامل صباح الثلاثاء، بعد العثور على ثلاثة قتلى في عدة أماكن من المدينة الواقعة في وسط إنجلترا في «حادث مأساوي» يتعلق بشاحنة صغيرة، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وجرى القبض على رجل يبلغ 31 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على جثث ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد أن «حاولت شاحنة دهسهم»، بحسب بيان لشرطة نوتنغهامشير.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه الحوادث بأنها «صادمة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال في تغريدة «أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم للحادث الصادم الذي وقع في نوتنغهام هذا الصباح.. أنا على اطلاع بالتطورات. يجب منح الشرطة الوقت اللازم لتقوم بعملها».

«حادث مأساوي ومروع»
وجرى استدعاء الشرطة لأول مرة في الساعة الرابعة صباحا (03,00 ت غ) إلى أحد الشوارع في وسط المدينة، حيث عثر على شخصين مقتولين، ثم إلى مكان آخر «حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص»، يتلقون حاليًا العلاج في المستشفى، فيما أعلنت الشرطة العثور أيضاً على رجل مقتول في شارع آخر بالمدينة.

وقالت كيت مينيل من شرطة نوتنغهامشير في البيان «إنه حادث مأساوي ومروع»، مضيفة «نعتقد أن هذه الحوادث الثلاثة مرتبطة واوقفنا رجلا».

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة أن «حادثا خطيرا» وقع في نوتنغهام، على مسافة حوالى 200 كيلومتر شمال لندن.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشارا كبيرًا للشرطة وحواجز أمنية تغلق عدة شوارع في وسط المدينة.

كما توزعت سيارات إطفاء وانتشر ضباط الاتصال المسؤولين عن تنسيق عمل العديد من خدمات الطوارئ.

وحث مسؤول الشرطة نيل همفريز السكان على تجنب المنطقة حيث «من المتوقع أن تظل هذه الطرق مغلقة لبعض الوقت».

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