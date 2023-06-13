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بدء جلسات استماع لجنة تحقيق بريطانية في استجابة الحكومة لجائحة كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 12:16 مساء
بدء جلسات استماع لجنة تحقيق بريطانية في استجابة الحكومة لجائحة كوفيد
أشخاص يتلقون اللقاح ضد كوفيد في لندن. 13 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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تبدأ لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية في إدارة الحكومة لوباء «كورونا»، جلسات الاستماع، اليوم الثلاثاء في أجواء متوترة، بعد أكثر من ثلاث سنوات على ظهور كوفيد-19.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 227 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً في أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

واتُهم بوريس جونسون، رئيس حكومة المحافظين آنذاك، بالتأخر جدا في الاستجابة وعدم فرض حجر صحي على الفور، لكن منذ ذلك الحين، انهالت الانتقادات من معارضي الإغلاق المتكرر الذي فُرض خلال الوباء، وكانت هذه الانتقادات حادة في الصحافة المحافظة.

ومن المفترض أن يحدد الجزء الأول من التحقيق الذي تجريه هذه اللجنة برئاسة القاضية السابقة هيذر هاليت، ما إذا «كان التخطيط للاستجابة للجائحة صحيحًا، وما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة بشكل كافٍ لهذا الاحتمال».

وسيجرى الاستماع إلى عشرات الشهود، من الشخصيات السياسية والخبراء، على مدى ستة أسابيع، وستكون جلسات الاستماع مفتوحة أمام الجمهور كما سيتم بثها مباشرة على موقع يوتيوب.

وأعرب أهالي الضحايا عن أسفهم لعدم دعوتهم للإدلاء بشهاداتهم في الجزء الأول من التحقيق.

المناخ السياسي المحيط متوتر
وقالت باربرا هيرفيرت من مجموعة «عائلات ضحايا كوفيد»، إنه «بدون الاحاطة بتجارب أعضائنا، كيف يمكن للتحقيق تقييم القرارات التي اتخذها المسؤولون بشكل صحيح؟».

والمناخ السياسي المحيط بالعملية متوتر أيضًا، ففي إطار التحقيق، طلبت هاليت من الحكومة تزويدها بالعديد من الوثائق، من ضمنها تبادل رسائل على تطبيق «واتس آب» بين جونسون وعدد من السياسيين ومسؤولين في الصحة.

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وأثار الطلب الجدل، ورفضت حكومة ريشي سوناك تنفيذه معتبرة أنها عناصر «لا علاقة لها بعمل» لجنة التحقيق. وهي تخشى بذلك من حدوث سابقة تجعل من الممكن كشف جميع المراسلات الداخلية بين الفرق الحكومية.

وأشارت الحكومة إلى أنها تعتزم اللجوء للقضاء لتحديد ما إذا كان طلب لجنة التحقيق محُق أم لا. فيما قال جونسون، من جانبه، إنه ليس لديه ما يخفيه، مؤكداً أنه مستعد لتسليم رسائله للجنة بنفسه.

واضطر رئيس الوزراء السابق إلى الاستقالة الصيف الماضي بعد سلسلة من الفضائح، وبخاصة تنظيم حفلات في داونينغ ستريت أثناء فترة الاغلاق، ولطالما نفى انتهاك أي قواعد عن عمد.

وجرى تكليف لجنة برلمانية منفصلة عن لجنة التحقيق التي بدأت جلسات الاستماع الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد احتُرمت داخل داونينغ ستريت.

وكان جونسون يواجه تعليق مهامه أو حتى إجراء انتخابات جديدة في حال خلص التحقيق إلى أنه كذب، لكنه قدم استقالته الجمعة بشكل مفاجئ من البرلمان بعد أن تسلم استنتاجات اللجنة، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في الأيام المقبلة.

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