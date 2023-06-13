إردوغان يدافع عن «حل الدولتين» في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط

دافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً عن «حل الدولتين» في قبرص، الاثنين، خلال زيارة الجزء الشمالي من الجزيرة المقسّمة والواقعة على البحر المتوسط.

وقبرص، التي انضمّت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، مقسمة منذ أن سيطرت تركيا على ثلثها الشمالي في عام 1974، رداً على انقلاب للقبارصة اليونانيين القوميين الذين أرادوا توحيد البلاد مع اليونان، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي عام 1983، بات الجزء الشمالي حيث تعيش غالبية من القبارصة الأتراك وأتراك؛ «جمهورية شمال قبرص التركية» المُعلنة من طرف واحد، غير أنها لم تحظَ سوى باعتراف أنقرة التي تنشر وحدة عسكرية كبيرة هناك.

وقال أردوغان الذي يجري زيارته الأولى خارج تركيا منذ إعادة انتخابه في مايو «إذا كانت هناك عودة إلى طاولة المفاوضات، يجب أن يمرّ ذلك عبر الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية».

«شعبان يعيشان في قبرص»

وشدّد الرئيس التركي، إلى جانب زعيم «جمهورية شمال قبرص التركية» القومي إرسين تتار، الذي يعد حليفاً مقرباً له، على أن «المطالب العادلة للقبارصة الأتراك واضحة وصريحة. القبارصة الأتراك لم يكونوا ولن يكونوا أبداً أقلية».

من جهته، أكد تتار أن «شعبين يعيشان في قبرص»، مشيراً إلى أن شمال قبرص، الذي يعتمد اقتصادياً على أنقرة، «يعيش في انسجام مع الوطن الأم» تركيا.

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ومع ذلك، لا يحظى أردوغان بإجماع في شمال قبرص، إذ لم يحصل سوى على 42.2% من أصوات نحو 85 ألف ناخب (أتراك وقبارصة أتراك) يحملون الجنسية التركية، شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

ودخلت المفاوضات بشأن حل للنزاع في طريق مسدود منذ عام 2017. وفي عام 2004، جرى استفتاء على خطة للأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة، وبينما وافق نحو 65% من القبارصة الأتراك على هذه الخطة، رفضها أكثر من 75% من القبارصة اليونانيين في الجنوب.