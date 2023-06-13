أوكرانيا تقصف قريتين بمنطقة كورسك في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم منطقة كورسك في روسيا، رومان ستاروفويت، إن قصفاً أوكرانياً في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ألحق أضراراً بعدة منازل وعطل إمدادات الغاز والكهرباء في قريتين بالمنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الحاكم رومان ستاروفويت عبر تطبيق تلغرام، إن تسعة منازل تضررت كما تعطلت إمدادات الغاز والكهرباء في قرية تيوركينو واشتعلت النيران في منزلين، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أن عدة منازل في قرية جلوشكوفو تضررت أيضاً، ولم ترد معلومات بعد عن أي خسائر بشرية.

- أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 7 قرى.. وزيلينسكي: القتال «يمضي قدما»

والإثنين، أعلنت أوكرانيا، أنها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي. بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف «تمضي قدما» في الهجوم المضاد الذي تعد له منذ أشهر ضد القوات الروسية، على الرغم من «صعوبة» القتال.